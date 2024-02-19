الأردن الخامس عربياً و78 عالمياً على مؤشر الدول الجيدة لعام 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حلّ الأردن في المرتبة الخامسة عربياً و78 عالمياً من أصل 169 دولة، على "مؤشر الدول الجيدة" لعام 2024، الذي يقيس ما تسهم به الدول في تحقيق المصلحة العامة للمجتمع والبيئة.



واعتمد المؤشر وفقاً لما رصده "الوكيل الإخباري" في تصنيف الأردن ودول أخرى على عدة معايير، حيث حلّ الأردن في المرتبة 45 في معيار العلوم والتكنولوجيا، و89 في معيار الثقافة، و76 في معيار السلم والأمن الدوليان، و120 في معيار النظام العالمي، و86 في معيار المناخ والتلوّث، و77 في معيار الازدهار والمساواة، و127 في الصحة والرفاهية.

وعربياً، احتلت تونس المرتبة الأولى عربياً و47 عالمياً، تلتها المغرب الثانية عربياً و 55 عالمياً، ثم الامارات الثالثة عربياً و 65 عالمياً، ثم مصر 75 عالمياً، ثم الأردن 78 عالمياً، ثم لبنان 82 عالمياً، ثم فلسطين 107 عالمياً، ثم قطر 109 عالمياً، ثم السعودية 114 عالمياً، ثم الكويت 123 عالمياً.

وتصدرت دول العالم السويد، ثانياً الدنمارك، ثالثاً ألمانيا ،رابعاً هولندا، خامساً فنلندا، سادساً كندا، سابعاً بلجيكا، ثامناً ايرلندا، تاسعاً فرنسا، عاشراً النمسا .