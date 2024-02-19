جنرال روسي: التصدي للهجوم المضاد أظهر تفوق عبقرية روسيا على الناتو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد النائب الأول لرئيس الأركان العامة الروسية سيرغي رودسكوي، أن تصدي الجيش للهجوم المضاد الأوكراني الذي أعده الغرب في الصيف أظهر تفوق العبقرية العسكرية الروسية الحديثة على الناتو.وقال في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا": "بالنسبة للنتائج الرئيسية للتصدي لهجوم العدو المضاد، فقد تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة، بعد أن فشلت في التغلب على المناطق التكتيكية لدفاعنا".



وأضاف: "استنفدت القوات الروسية (قدرات) العدو في الدفاع، وهزمت احتياطياته التشغيلية، بما في ذلك تشكيلات النخبة التي دربتها مدربو حلف الناتو".



وأكد أنه "نتيجة لذلك، انتقلت إلينا المبادرة الاستراتيجية. بشكل عام، أظهرت التجربة الناجحة في إعداد وتنفيذ الدفاع النشط من قبل المجموعة المشتركة للقوات، تفوق العبقرية العسكرية الروسية الحديثة على الناتو".



وفي 4 يونيو 2023، بدأت كييف ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك حيث دفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة.

RT