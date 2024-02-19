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إدارة السير: كثافة مرورية تشهدها الطرق الرئيسية في عمان

2/19/2024 1:08:49 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
قال الملازم أول محمد الدروبي من غرفة عمليات إدارة السير إن الطرق الرئيسية في العاصمة عمان تشهد كثافة مرورية وسط تساقطا للأمطار مما أدى إلى تباطؤ حركة السير .


وأضاف الدروبي عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الاثنين أن الضباب يلف طريق المطار عند جسر الأمير حسين وجسر النهضة باتجاه جسر الثامن، وجسر خلدا باتجاه المدينة الطبية، مؤكداً أن الرؤية واضحة أمام الساقين.


ونوه أن كوادر إدارة السير تعاملت مع بعض الحوادث المرورية وتعطل عدد من المركبات، مشيراً إلى أن نسبتها أقل مقارنة بالأيام السابقة في مثل هذه الأجواء.


ودعا السائقين إلى توخي الحيطة والحذر والحفاظ على مسافة الأمان بين المركبات واتباع بإرشادات رقباء السير في الميدان .


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