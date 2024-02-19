بكين تطالب واشنطن بوقف مضايقة الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالب وزير الأمن العام الصيني وانغ شياو هونغ، نظيره الأمريكي أليخاندرو مايوركاس "بوقف المضايقات التي يتعرض لها الطلاب الصينيون في الولايات المتحدة".
وأفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بأن "بكين حضت خلال محادثات أجريت أمس الأحد بين الوزيرين في فيينا على التوقف عن مضايقة الطلاب الصينيين والسيطرة عليهم دون سبب واضح".
وزعمت بكين مرارا أن "مواطنين صينيين يحملون وثائق سفر صالحة قد تعرضوا لاستجواب عدائي وللطرد في المطارات الأمريكية". والشهر الماضي أوصت سفارة بكين في الولايات المتحدة المسافرين الصينيين بتجنب مطار واشنطن دالاس الدولي.
وخلال اجتماع الوزير الصيني مع نظيره الأمريكي، حض وانغ الولايات المتحدة على "ضمان حصول المواطنين الصينيين على معاملة عادلة عند الدخول بكل كرامة"، حسب الوكالة.
RT
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