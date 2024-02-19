المغرب.. البحرية تنقذ 141 مهاجراً إفريقياً في طريقهم إلى جزر الكناري الإسبانية

MENAFN - Al Wakeel News)قالت البحرية المغربية إنها أنقذت 141 مهاجراً إفريقياً، يوم الأحد، على متن زورقٍ كان يواجه خطراً وشيكاً بعدما أبحر من موريتانيا في طريقه إلى جزر الكناري.



وأضافت البحرية أن المهاجرين، منهم ثلاث نساء وطفلان، غادروا ساحل موريتانيا في العاشر من فبراير.

وأظهرت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية، أن عدد المهاجرين الذين يبحرون في قوارب متهالكة من غرب إفريقيا للوصول إلى جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي تضاعف سبع مرات حتى الآن في هذا العام مقارنة بالفترة نفسها في 2023.



ويقول مسؤولون إسبان، إن موريتانيا صارت أخيراً نقطة مغادرة رئيسة للمهاجرين المتوجّهين إلى أوروبا، إذ انطلقت منها ثمانية زوارق من 10 زوارق وصلت إلى جزر الكناري في يناير.



وأظهرت بيانات رسمية أن البحرية المغربية أنقذت 16818 شخصاً في البحر عام 2023 بزيادة 35 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

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