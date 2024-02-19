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سودانية اعتقلتها الشرطة البريطانية اشتباها بقتل أطفالها الثلاثة

2/19/2024 1:08:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استيقظت مدينة بريستول البريطانية، صباح أمس الأحد، على وفاة محيّرة لثلاثة أطفال أخوة، واعتقلتهم والدتهم البالغة 42 عاما، اشتباها بأنها كانت وراء مقتلهم, من دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل عنهم وعنها، سوى جنسية الأم وزوجها.

وأكدت الشرطة في بيان لها أن الأم "المحتجزة حاليا في أحد المستشقيات" هي سودانية كزوجها الذي لم يرد في البيان ما إذا كان بالبيت حين مقتل أطفاله الثلاثة أو خارجه، علما أن الشرطة البريطانية علمت بما حدث من اتصال بها في الساعة 12:40 فجر أمس الأحد، وحين وصلت دورية منها إلى بيت العائلة وجدت الأطفال جثثا هامدة فيه.
والقتلى الصغار، هم صبي عمره 8 سنوات، وأخته البالغة 4 أعوام، اضافة إلى صغير العائلة، وهو رضيع ولد قبل 6 أشهر، بحسب ما ألمت به "العربية.نت" مما قاله أحد الجيران لصحيفة "التلغراف" الموردة بخبرها اليوم أن العائلة تقيم في بريستول منذ 7 سنوات تقريبا.


جارة للعائلة في ضاحية Sea Mills قرب المدينة، قالت إن الأم: "كانت سعيدة جدا عندما أنجبت الصبي الرضيع. كنا سعداء جدا من أجلها، فزرناها وقدمنا لها هدايا، ووجدنا ابتسامة دائمة على وجهها" فيما ذكر سائق سيارة أجرة يعرف العائلة، أن الأم "كانت سعيدة. وكان أطفالها جميعا سعداء، لذلك فما حدث محزن جدا"، كما قال.

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