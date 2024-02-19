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المقاتلة الروسية Su-34 تدمر مركز تحكم للقوات الأوكرانية في خاركوف

2/19/2024 1:08:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لغارات نفذتها المقاتلة الروسية"سو 34" على مركز تحكم عسكري تابع للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "دمرت مقاتلة من طراز Su-34 تابعة للقوات الجوية الروسية، مركز التحكم للقوات الأوكرانية في محور كوبيانسك. بعد تلقي بيانات بإحداثيات موقع مركز القيادة والمركبات المدرعة للقوات الأوكرانية قام طاقم المقاتلة باستهداف مركز العدو بقنابل جوية شديدة الانفجار وبدقة عالية وتم تدمير مركز العدو والمواقع المحصنة ومعداته".

RT

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