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ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

2/19/2024 1:08:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الاثنين، لتقترب من أعلى مستوى في أسبوع، مدعومة بتراجع طفيف للدولار الأميركي، وزيادة التوتر في الشرق الأوسط، الأمر الذي عزز شهية الإقبال على الملاذات الآمنة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2021.09 دولار للأونصة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 13 شباط الجاري، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2032.40 دولار للأونصة.
في الوقت نفسه انخفض مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل المعدن النفيس المسعر بالدولار أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.4% إلى 902.37 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.9% إلى 958.66 دولار للأونصة، وتراجعت الفضة 1.2% إلى 23.12 دولار للأونصة.













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