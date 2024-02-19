ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الاثنين، لتقترب من أعلى مستوى في أسبوع، مدعومة بتراجع طفيف للدولار الأميركي، وزيادة التوتر في الشرق الأوسط، الأمر الذي عزز شهية الإقبال على الملاذات الآمنة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2021.09 دولار للأونصة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 13 شباط الجاري، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2032.40 دولار للأونصة.
في الوقت نفسه انخفض مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل المعدن النفيس المسعر بالدولار أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.4% إلى 902.37 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.9% إلى 958.66 دولار للأونصة، وتراجعت الفضة 1.2% إلى 23.12 دولار للأونصة.
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