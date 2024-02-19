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الاتحاد الدولي للنقل الجوي: مشكلات سلسلة إمداد الطيران ستدوم لسنوات

2/19/2024 1:08:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ويلي والش، إن مشكلات سلسلة الإمداد التي تشكل تحدياً لقطاع الطيران العالمي، من المرجح أن تستمر لبضع سنوات أخرى.
وأضاف والش في كلمة ألقاها في قمة شانغي للطيران، خلال معرض سنغافورة للطيران، أنه من المتوقع أن ينمو قطاع الطيران العالمي بنسبة 3.3 % سنوياً على مدار العشرين عاماً القادمة، ومن المرجح أن تقود منطقة آسيا والمحيط الهادي هذا النمو بنسبة 4.5% سنوياً.
وبين أن قطاع الطيران بحاجة إلى رؤية إنتاج أكبر لوقود الطيران المستدام، ويتعّين على الحكومات تقديم حوافز لتحقيق ذلك.













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