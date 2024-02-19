الاتحاد الدولي للنقل الجوي: مشكلات سلسلة إمداد الطيران ستدوم لسنوات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ويلي والش، إن مشكلات سلسلة الإمداد التي تشكل تحدياً لقطاع الطيران العالمي، من المرجح أن تستمر لبضع سنوات أخرى.
وأضاف والش في كلمة ألقاها في قمة شانغي للطيران، خلال معرض سنغافورة للطيران، أنه من المتوقع أن ينمو قطاع الطيران العالمي بنسبة 3.3 % سنوياً على مدار العشرين عاماً القادمة، ومن المرجح أن تقود منطقة آسيا والمحيط الهادي هذا النمو بنسبة 4.5% سنوياً.
وبين أن قطاع الطيران بحاجة إلى رؤية إنتاج أكبر لوقود الطيران المستدام، ويتعّين على الحكومات تقديم حوافز لتحقيق ذلك.
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