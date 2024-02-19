استقالة جماعية للأطباء المتدربين في كوريا احتجاجاً على زيادة عدد طلاب الطب

يعتزم الأطباء المتدربون في المستشفيات الشاملة الرئيسية في العاصمة الكورية الجنوبية تقديم طلبات استقالة جماعية اليوم الاثنين، في تصعيد لاحتجاجهم على خطة الحكومة لزيادة عدد طلاب كليات الطب.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن المخاوف تتصاعد مع تحذير الأطباء من إضراب واسع النطاق وغيرها من ردود الفعل لقرار الحكومة بزيادة عدد المقاعد في كليات الطب في البلاد بمقدار ألفي مقعد بدءا من العام المقبل، ما يمثل زيادة حادة على العدد الحالي البالغ 3058.

من المقرر أيضا أن يترك الأطباء المتدربون في خمسة مستشفيات كبرى عملهم يوم الثلاثاء، وفقا للجمعية الكورية للأطباء المتدربين والمقيمين.

والمستشفيات الخمسة الكبرى هي مركز أسان الطبي، ومركز سامسونغ الطبي، ومستشفى سيفيرانس، ومستشفى جامعة سول الوطنية، ومستشفى سول سانت ماري، وهي تلعب دورا رئيسيا في تقديم الرعاية الصحية للمرضى ذوي الحالات الحرجة.

ومن جانبها تعهدت الحكومة بالتعامل بصرامة مع أي تحرك جماعي من قبل الأطباء إذا تسبب في تهديد سلامة المرضى.

ودعا رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك-سو، أمس الأحد، الأطباء إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات جماعية.

وقال في بيان "إذا اتخذ الأطباء بالفعل إجراءً يؤدي إلى حدوث فراغ في الرعاية الصحية، فإن الضرر سيقع على المواطنين" وأضاف "أن حدوث فراغ في الرعاية الصحية الناتج عن عمل جماعي هو أمر لا ينبغي أن يحدث أبدًا، لأنه يضع حياة الناس وصحتهم كرهينة".



