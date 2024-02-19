استقالة جماعية للأطباء المتدربين في كوريا احتجاجاً على زيادة عدد طلاب الطب

(MENAFN
- Al-Bayan)
يعتزم الأطباء المتدربون في المستشفيات الشاملة الرئيسية في العاصمة الكورية الجنوبية تقديم طلبات استقالة جماعية اليوم الاثنين، في تصعيد لاحتجاجهم على خطة الحكومة لزيادة عدد طلاب كليات الطب.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن المخاوف تتصاعد مع تحذير الأطباء من إضراب واسع النطاق وغيرها من ردود الفعل لقرار الحكومة بزيادة عدد المقاعد في كليات الطب في البلاد بمقدار ألفي مقعد بدءا من العام المقبل، ما يمثل زيادة حادة على العدد الحالي البالغ 3058.
من المقرر أيضا أن يترك الأطباء المتدربون في خمسة مستشفيات كبرى عملهم يوم الثلاثاء، وفقا للجمعية الكورية للأطباء المتدربين والمقيمين.
والمستشفيات الخمسة الكبرى هي مركز أسان الطبي، ومركز سامسونغ الطبي، ومستشفى سيفيرانس، ومستشفى جامعة سول الوطنية، ومستشفى سول سانت ماري، وهي تلعب دورا رئيسيا في تقديم الرعاية الصحية للمرضى ذوي الحالات الحرجة.
ومن جانبها تعهدت الحكومة بالتعامل بصرامة مع أي تحرك جماعي من قبل الأطباء إذا تسبب في تهديد سلامة المرضى.
ودعا رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك-سو، أمس الأحد، الأطباء إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات جماعية.
وقال في بيان "إذا اتخذ الأطباء بالفعل إجراءً يؤدي إلى حدوث فراغ في الرعاية الصحية، فإن الضرر سيقع على المواطنين" وأضاف "أن حدوث فراغ في الرعاية الصحية الناتج عن عمل جماعي هو أمر لا ينبغي أن يحدث أبدًا، لأنه يضع حياة الناس وصحتهم كرهينة".
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