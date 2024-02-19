المصرف المركزي يعلن عن مزاد للسندات الحكومية

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن مزاد للسندات الحكومية، اليوم الموافق 19 فبراير الجاري.

ويشمل المزاد أربع إصدارات لسندات الخزانة "M-BILL"، الأول لمدة 28 يومًا لما يصل إلى 2000 مليون درهم، والثاني 70 يوماً لما يصل إلى 3000 مليون درهم، والثالث 154 يوما لما يصل إلى 4500 مليون درهم، والرابع 266 يوماً لما يصل إلى 9000 مليون درهم.

وسيكون تاريخ الإصدار في 21 فبراير الجاري، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 20 مارس 2024، والإصدار الثاني في 1 مايو 2024، والإصدار الثالث في 24 يوليو 2024، والإصدار الرابع في 13 نوفمبر 2024.





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