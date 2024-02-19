المصرف المركزي يعلن عن مزاد للسندات الحكومية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن مزاد للسندات الحكومية، اليوم الموافق 19 فبراير الجاري.
ويشمل المزاد أربع إصدارات لسندات الخزانة "M-BILL"، الأول لمدة 28 يومًا لما يصل إلى 2000 مليون درهم، والثاني 70 يوماً لما يصل إلى 3000 مليون درهم، والثالث 154 يوما لما يصل إلى 4500 مليون درهم، والرابع 266 يوماً لما يصل إلى 9000 مليون درهم.
وسيكون تاريخ الإصدار في 21 فبراير الجاري، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 20 مارس 2024، والإصدار الثاني في 1 مايو 2024، والإصدار الثالث في 24 يوليو 2024، والإصدار الرابع في 13 نوفمبر 2024.
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