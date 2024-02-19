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أبرز وجهات السفر الدولية عبر مطار دبي في 2023

2/19/2024 12:18:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد مطار دبي الدولي ارتفاعاً كبيراً في أعداد الضيوف المسافرين خلال عام 2023، حيث وصل إجمالي عدد المسافرين إلى 86,994,365 مليون مسافر، بزيادة سنوية بلغت 31.7%، متجاوزاً أعداد المسافرين المُسجلة عام 2019 (86.4 مليونا).

وجاءت هذه الأرقام مدفوعة بشكل أساسي بالنمو القوي الذي شهده النصف الثاني والذي وصل عدد المسافرين خلاله إلى 45.4 مليون مسافر.

ووصل عدد المسافرين في الربع الأخير من العام الماضي إلى 22.4 مليون مسافر، وبنمو قدره 13.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، بينما حافظ الربع الثالث على مكانته باعتباره الأكثر ازدحاماً العام الماضي مع 23 مليون مسافر ليكون الربع الأكثر ازدحاماً في أعداد المسافرين منذ عام 2019.

وكان شهر ديسمبر الشهر الأكثر ازدحاماً في الربع الأخير مع 7.8 ملايين مسافر، بينما كان أغسطس الأكثر ازدحاماً خلال العام الماضي مسجلاً 7.9 ملايين مسافر.

احتلت الهند المركز الأول من حيث عدد المسافرين بإجمالي 11.9 مليون مسافر، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي 6.7 ملايين مسافر، والمملكة المتحدة بإجمالي 5.9 ملايين مسافر. كما تضمنت قائمة أبرز الوجهات كل من باكستان (4.2 ملايين)، والولايات المتحدة (3.6 ملايين)، وروسيا (2.5 مليون)، وألمانيا (2.5 مليون).

أبرز المدن
أما بالنسبة لأبرز ثلاث وجهات من المدن خلال عام 2023، فقد احتفظت لندن بمكانتها كوجهة رئيسية بإجمالي 3.7 ملايين مسافر، تلتها الرياض بإجمالي 2.6 مليون مسافر، ومومباي بإجمالي 2.5 مليون مسافر.


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