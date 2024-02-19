أبرز وجهات السفر الدولية عبر مطار دبي في 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهد مطار دبي الدولي ارتفاعاً كبيراً في أعداد الضيوف المسافرين خلال عام 2023، حيث وصل إجمالي عدد المسافرين إلى 86,994,365 مليون مسافر، بزيادة سنوية بلغت 31.7%، متجاوزاً أعداد المسافرين المُسجلة عام 2019 (86.4 مليونا).
وجاءت هذه الأرقام مدفوعة بشكل أساسي بالنمو القوي الذي شهده النصف الثاني والذي وصل عدد المسافرين خلاله إلى 45.4 مليون مسافر.
ووصل عدد المسافرين في الربع الأخير من العام الماضي إلى 22.4 مليون مسافر، وبنمو قدره 13.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، بينما حافظ الربع الثالث على مكانته باعتباره الأكثر ازدحاماً العام الماضي مع 23 مليون مسافر ليكون الربع الأكثر ازدحاماً في أعداد المسافرين منذ عام 2019.
وكان شهر ديسمبر الشهر الأكثر ازدحاماً في الربع الأخير مع 7.8 ملايين مسافر، بينما كان أغسطس الأكثر ازدحاماً خلال العام الماضي مسجلاً 7.9 ملايين مسافر.
احتلت الهند المركز الأول من حيث عدد المسافرين بإجمالي 11.9 مليون مسافر، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي 6.7 ملايين مسافر، والمملكة المتحدة بإجمالي 5.9 ملايين مسافر. كما تضمنت قائمة أبرز الوجهات كل من باكستان (4.2 ملايين)، والولايات المتحدة (3.6 ملايين)، وروسيا (2.5 مليون)، وألمانيا (2.5 مليون).
أبرز المدن
أما بالنسبة لأبرز ثلاث وجهات من المدن خلال عام 2023، فقد احتفظت لندن بمكانتها كوجهة رئيسية بإجمالي 3.7 ملايين مسافر، تلتها الرياض بإجمالي 2.6 مليون مسافر، ومومباي بإجمالي 2.5 مليون مسافر.
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