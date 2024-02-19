بيع قطعة أرض في دبي بـ691 مليون درهم

شهد السوق العقاري في دبي اليوم بيع قطعة أرض في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 691 مليون درهم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت مساحة الأرض 10,6 ملايين قدم مربع ليصل بذلك سعر القدم إلى 64.9 درهماً.

وبلغت المبيعات العقارية بدبي في مستهل معاملات اليوم الاثنين نحو 1,3 مليار درهم تمت عبر 336 صفقة.





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