بيع قطعة أرض في دبي بـ691 مليون درهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهد السوق العقاري في دبي اليوم بيع قطعة أرض في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 691 مليون درهم.
وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت مساحة الأرض 10,6 ملايين قدم مربع ليصل بذلك سعر القدم إلى 64.9 درهماً.
وبلغت المبيعات العقارية بدبي في مستهل معاملات اليوم الاثنين نحو 1,3 مليار درهم تمت عبر 336 صفقة.
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