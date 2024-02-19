أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع بدعم من انخفاض الدولار

ارتفعت أسعار الذهب لتقترب من أعلى مستوى في أسبوع اليوم الاثنين مدعومة بتراجع طفيف للدولار الأمريكي وزيادة التوتر في الشرق الأوسط، الأمر الذي عزز شهية الإقبال على الملاذات الآمنة.

وبحلول الساعة 03.35 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2021.09 دولارا للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوياته منذ 13 فبراير. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2032.40 دولارا للأوقية.

وأبلغت سفينة مسجلة في المملكة المتحدة عن تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب أمس الأحد، فيما ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن طاقم إحدى السفن غادرها قبالة سواحل اليمن بعد انفجار.

في الوقت نفسه انخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل المعدن النفيس المسعر بالدولار أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 902.37 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 958.66 دولارا للأوقية. وتراجعت الفضة 1.2 بالمئة إلى 23.12 دولارا للأوقية.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز