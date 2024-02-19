أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع بدعم من انخفاض الدولار

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت أسعار الذهب لتقترب من أعلى مستوى في أسبوع اليوم الاثنين مدعومة بتراجع طفيف للدولار الأمريكي وزيادة التوتر في الشرق الأوسط، الأمر الذي عزز شهية الإقبال على الملاذات الآمنة.
وبحلول الساعة 03.35 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2021.09 دولارا للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوياته منذ 13 فبراير. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2032.40 دولارا للأوقية.
وأبلغت سفينة مسجلة في المملكة المتحدة عن تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب أمس الأحد، فيما ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن طاقم إحدى السفن غادرها قبالة سواحل اليمن بعد انفجار.
في الوقت نفسه انخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل المعدن النفيس المسعر بالدولار أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 902.37 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 958.66 دولارا للأوقية. وتراجعت الفضة 1.2 بالمئة إلى 23.12 دولارا للأوقية.
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