أحمد بن سعيد: مطار دبي يستقبل نحو 87 مليون مسافر بزيادة سنوية تقارب 32%

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، أن مطار دبي الدولي (DXB) حقق في عام 2023 إنجازاً رائعاً، حيث استقبل نحو 87 مليون مسافر بزيادة سنوية تقارب 32%.
وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس" إن هذا الأداء الاستثنائي يعكس التزام دبي في الحفاظ على الصدارة كمحور عالمي رائد في مجال الطيران، وذلك من خلال الاستمرار في توفير رحلات ربط سلسة وخدمات متميزة ومبتكرة.
وشهد مطار دبي الدولي ارتفاعاً كبيراً في أعداد الضيوف المسافرين خلال عام 2023، حيث وصل إجمالي عدد المسافرين إلى 86,994,365 مليون مسافر، بزيادة سنوية بلغت 31.7%، متجاوزاً أعداد المسافرين المُسجلة عام 2019 (86.4 مليونا). وجاءت هذه الأرقام مدفوعة بشكل أساسي بالنمو القوي الذي شهده النصف الثاني والذي وصل عدد المسافرين خلاله إلى 45.4 مليون مسافر.
ووصل عدد المسافرين في الربع الأخير من العام الماضي إلى 22.4 مليون مسافر، وبنمو قدره 13.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، بينما حافظ الربع الثالث على مكانته باعتباره الأكثر ازدحاماً العام الماضي مع 23 مليون مسافر ليكون الربع الأكثر ازدحاماً في أعداد المسافرين منذ عام 2019. وكان شهر ديسمبر الشهر الأكثر ازدحاماً في الربع الأخير مع 7.8 ملايين مسافر، بينما كان أغسطس الأكثر ازدحاماً خلال العام الماضي مسجلاً 7.9 ملايين مسافر.
يُذكر أن مطار دبي الدولي يـتصل بـ 262 وجهة عبر أكثر من 102 شركة طيران دولية على مستوى 104 دول حول العالم.
تمكن نظام مناولة الحقائب والأمتعة في مطار دبي الدولي DXB، من التعامل مع 77.5 مليون حقيبة في عام 2023، وهو أكبر عدد من الحقائب يتم التعامل معها خلال عام واحد في المطار. وعلى الرغم من الزيادة السنوية في حجم الأمتعة والتي وصلت إلى 24.6%، فقد حافظ مطار دبي الدولي على معدل نجاح في تسليم الأمتعة يبلغ 99.8%، أي بمعدل 2.2 حقيبة لكل 1000 مسافر لم يتم التعامل معها.
وسجل متوسط المدة الزمنية لانتظار المسافرين المغادرين عند مراقبة الجوازات مدة أقل من 7 دقائق لنحو %95 من المسافرين. في حين كان متوسط وقت الانتظار عند بوابات التفتيش الأمني عند المغادرة أقل من 4 دقائق لـ %97.5 من إجمالي عدد الضيوف المسافرين.
وسجل مطار دبي الدولي 4.5 درجات في برنامج جودة خدمة المطارات (ASQ) المعترف به عالمياً من قبل مجلس المطارات العالمي، وهي أعلى نتيجة يتم تحقيقها بين المطارات حتى الآن. ويؤكد هذا الإنجاز على التزام المطار الراسخ بتقديم تجربة استثنائية للمسافرين وتحقيق أعلى درجات رضى المسافرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
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