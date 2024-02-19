أحمد بن سعيد: مطار دبي يستقبل نحو 87 مليون مسافر بزيادة سنوية تقارب 32%

أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، أن مطار دبي الدولي (DXB) حقق في عام 2023 إنجازاً رائعاً، حيث استقبل نحو 87 مليون مسافر بزيادة سنوية تقارب 32%.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس" إن هذا الأداء الاستثنائي يعكس التزام دبي في الحفاظ على الصدارة كمحور عالمي رائد في مجال الطيران، وذلك من خلال الاستمرار في توفير رحلات ربط سلسة وخدمات متميزة ومبتكرة.

وشهد مطار دبي الدولي ارتفاعاً كبيراً في أعداد الضيوف المسافرين خلال عام 2023، حيث وصل إجمالي عدد المسافرين إلى 86,994,365 مليون مسافر، بزيادة سنوية بلغت 31.7%، متجاوزاً أعداد المسافرين المُسجلة عام 2019 (86.4 مليونا). وجاءت هذه الأرقام مدفوعة بشكل أساسي بالنمو القوي الذي شهده النصف الثاني والذي وصل عدد المسافرين خلاله إلى 45.4 مليون مسافر.

ووصل عدد المسافرين في الربع الأخير من العام الماضي إلى 22.4 مليون مسافر، وبنمو قدره 13.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، بينما حافظ الربع الثالث على مكانته باعتباره الأكثر ازدحاماً العام الماضي مع 23 مليون مسافر ليكون الربع الأكثر ازدحاماً في أعداد المسافرين منذ عام 2019. وكان شهر ديسمبر الشهر الأكثر ازدحاماً في الربع الأخير مع 7.8 ملايين مسافر، بينما كان أغسطس الأكثر ازدحاماً خلال العام الماضي مسجلاً 7.9 ملايين مسافر.

يُذكر أن مطار دبي الدولي يـتصل بـ 262 وجهة عبر أكثر من 102 شركة طيران دولية على مستوى 104 دول حول العالم.

تمكن نظام مناولة الحقائب والأمتعة في مطار دبي الدولي DXB، من التعامل مع 77.5 مليون حقيبة في عام 2023، وهو أكبر عدد من الحقائب يتم التعامل معها خلال عام واحد في المطار. وعلى الرغم من الزيادة السنوية في حجم الأمتعة والتي وصلت إلى 24.6%، فقد حافظ مطار دبي الدولي على معدل نجاح في تسليم الأمتعة يبلغ 99.8%، أي بمعدل 2.2 حقيبة لكل 1000 مسافر لم يتم التعامل معها.

وسجل متوسط المدة الزمنية لانتظار المسافرين المغادرين عند مراقبة الجوازات مدة أقل من 7 دقائق لنحو %95 من المسافرين. في حين كان متوسط وقت الانتظار عند بوابات التفتيش الأمني عند المغادرة أقل من 4 دقائق لـ %97.5 من إجمالي عدد الضيوف المسافرين.

وسجل مطار دبي الدولي 4.5 درجات في برنامج جودة خدمة المطارات (ASQ) المعترف به عالمياً من قبل مجلس المطارات العالمي، وهي أعلى نتيجة يتم تحقيقها بين المطارات حتى الآن. ويؤكد هذا الإنجاز على التزام المطار الراسخ بتقديم تجربة استثنائية للمسافرين وتحقيق أعلى درجات رضى المسافرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة.





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