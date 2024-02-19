حماس تندد بقرار الاحتلال تقييد الوصول للأقصى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار الاحتلال الإسرائيلي تقييد وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان.
ووصفت الحركة -في بيان- قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهذا الخصوص بأنه "إجرام صهيوني".
وقال البيان إن "تبني نتنياهو مقترح بن غفير (وزير الأمن القومي) هو إمعان في حرب دينية تقودها مجموعة المستوطنين المتطرفين في حكومة الاحتلال".
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