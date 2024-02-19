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حماس تندد بقرار الاحتلال تقييد الوصول للأقصى

2/19/2024 12:08:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار الاحتلال الإسرائيلي تقييد وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان.


ووصفت الحركة -في بيان- قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهذا الخصوص بأنه "إجرام صهيوني".


وقال البيان إن "تبني نتنياهو مقترح بن غفير (وزير الأمن القومي) هو إمعان في حرب دينية تقودها مجموعة المستوطنين المتطرفين في حكومة الاحتلال".


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