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البحرية البريطانية تعلن عن حادث قبالة المخا غربي اليمن

2/19/2024 12:08:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت البحرية البريطانية إن حادثا وقع قبالة ساحل مدينة المخا غربي اليمن، ونصحت السفن بتوخي الحذر أثناء العبور، من دون مزيد من التفاصيل.


وفي وقت سابق، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن سفينة شحن مسجلة في بريطانيا أبلغت عن تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب.


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