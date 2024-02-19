البحرية البريطانية تعلن عن حادث قبالة المخا غربي اليمن
التاريخ
2/19/2024 12:08:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت البحرية البريطانية إن حادثا وقع قبالة ساحل مدينة المخا غربي اليمن، ونصحت السفن بتوخي الحذر أثناء العبور، من دون مزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن سفينة شحن مسجلة في بريطانيا أبلغت عن تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب.
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