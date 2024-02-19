الأرصاد: هطولات غزيرة يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة احيانا في بعض المناطق ولفترات قصيرة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، ومع ساعات المساء تضعف فرص الهطول تدريجياً، الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وفق الأرصاد الجوية.



وقالت الأرصاد في نشرتها إن الأجواء ليلا تتناقص كميات الغيوم تدريجياً، وتسود أجواء باردة بوجه عام، ومع ساعات الليل المتأخرة يتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول، الرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.

وحذرت من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في بعض المناطق خاصة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

كما حذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.