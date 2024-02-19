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انخفاض أسعار النفط عالمياً

2/19/2024 12:08:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار النفط عالمياً، في المعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، مع استيعاب الأسواق لتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أشارت إلى التروي قبل خفض محتمل للفائدة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا أو 0.69% لتسجل 82.89 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.44% إلى 78.84 دولار للبرميل.
ولا تزال الأسواق تترقب اتجاه الطلب من الصين بعد العودة من عطلة السنة القمرية الجديدة التي استمرت أسبوعا، فيما ظلت المعاملات ضعيفة بسبب عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة.














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