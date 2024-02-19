الاحتلال يقتحم مدينة رام الله

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، مدينة رام الله.



وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي المصايف في مدينة رام الله، واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال دون أن يبلغ عن أي إصابات، كما اقتحم الاحتلال عددا من المنازل في الحي ولم يبلغ عن اعتقالات.



كما اقتحم جيش الاحتلال قرية كوبر شمال رام الله، وداهم جنود الاحتلال عددا من منازل الأسرى المحررين ودمروا محتوياتها.

