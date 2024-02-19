الاحتلال يقتحم مدينة رام الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، مدينة رام الله.
وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي المصايف في مدينة رام الله، واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال دون أن يبلغ عن أي إصابات، كما اقتحم الاحتلال عددا من المنازل في الحي ولم يبلغ عن اعتقالات.
كما اقتحم جيش الاحتلال قرية كوبر شمال رام الله، وداهم جنود الاحتلال عددا من منازل الأسرى المحررين ودمروا محتوياتها.
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