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الضباب يلف العاصمة عمّان مع هطول مطري غزير

2/19/2024 12:08:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لف ضباب كثيف مناطق واسعة في العاصمة عمّان مع ساعات الفجر الأولى اليوم الاثنين مع هطول مطري غزير.


وأظهرت الصور ضباب كثيف أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الرئيسية منها صويلح وشارع مكة وخلدا.


وكانت مديرية الأمن حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الضباب.


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