الضباب يلف العاصمة عمّان مع هطول مطري غزير
التاريخ
2/19/2024 12:08:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لف ضباب كثيف مناطق واسعة في العاصمة عمّان مع ساعات الفجر الأولى اليوم الاثنين مع هطول مطري غزير.
وأظهرت الصور ضباب كثيف أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الرئيسية منها صويلح وشارع مكة وخلدا.
وكانت مديرية الأمن حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الضباب.
MENAFN19022024000208011052ID1107868863
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.