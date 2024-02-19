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الفقر في الأرجنتين يسجل أعلى مستوى منذ 20 عاماً

2/19/2024 12:08:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت مستويات الفقر في الأرجنتين 57.4 % في كانون الثاني، وهو أعلى مستوى منذ 20 عاماً ، بحسب تقرير صادر عن الجامعة الأرجنتينية.
وأضاف التقرير، أن خفض قيمة عملة البيزو الذي نفذه الرئيس خافيير مايلي بعد فترة وجيزة من توليه الرئاسة في أوائل كانون الأول، وارتفاع الأسعار الذي نجم عنه، أدى إلى تفاقم مستويات الفقر التي أنهت العام عند 49.5%.
وقال مسؤول التيار الليبرالي الأرجنتيني مايلي المنتمي: "الإرث الحقيقي للنموذج الطبقي 6 من كل 10 أرجنتينيين يعانون من الفقر".
وأفادت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية بوجود فائض في ميزانية كانون الثاني قيمته 518.41 مليار بيزو (620.85 مليون دولار)، وهي أول مرة يكون فيها الرقم إيجابيا منذ آب 2012.













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