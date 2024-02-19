جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي بمعارك جنوب قطاع غزة
التاريخ
2/19/2024 12:08:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في معارك جنوب قطاع غزة أمس الأحد.
وفي اليوم الـ136 للحرب الإسرائيلية على غزة، يواصل الاحتلال تهديده بتوسيع رقعة القتال لتشمل رفح جنوبي القطاع، في حين ارتفع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى نحو 29 ألف شهيد.
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