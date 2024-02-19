وظائف شاغرة في مؤسسة التدريب المهني

وظائف شاغرة في مؤسسة التدريب المهني
التاريخ
2/19/2024 12:08:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسة التدريب المهني بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة عن حاجتها لتعبئة مجموعة من الوظائف الشاغرة بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات فعلى الراغبين في التقدم لهذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط أدناه :
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