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إغلاق جزئي مؤقت على طريق ناعور - العدسية بسبب تدهور تريلا

2/19/2024 12:08:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النقيب مهدي الحمود، من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم صباح اليوم، التعامل مع تدهور تريلا على طريق ناعور - العدسية، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، حيث تم إغلاق جزء من الطريق أمام المركبات بشكل مؤقت، لحين رفع العوائق.
وأضاف الحمود، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة على الطريق الصحراوي منطقة (جرف الدراويش) ونتج عن الحادث إصابة السائق، تم نقله من خلال الدفاع المدني إلى المستشفى، وتم رفع العوائق عن الطريق، وإعادة فتح حركة السير أمام المركبات.
وبيّن أنه تم التعامل مع تدهور مركبة على طريق الحسا - عمّان، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، وتم رفع العوائق عن الطريق، واتخاذ الإجراءات اللازمة.













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