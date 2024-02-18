MENAFN - Youm7) أفادت شركة الكهرباء الإسرائيلية بانقطاع التيار الكهربائي بسبب خلل، وذكرت في بيان مقتضب، أن سبب ذلك يعود "لتوقف في عمل وحدة الإنتاج"، خما تسبب "بانقطاع التيار الكهربائي في عدة مواقع في جميع أنحاء البلاد".

ووفق لوكالة "معا"، أشارت الشركة إلى أنه "بدأ تشغيل وحدات الإنتاج البديلة، وعادت الكهرباء إلى معظم الأماكن التي توقفت فيها".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن 120 ألف إسرائيلي بدون كهرباء بسبب خلل في محطة لتوليد الطاقة.



