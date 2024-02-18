شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة

MENAFN - Youm7) استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، مساء الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ135.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد أكثر من 70 شخصًا، وإصابة آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على النصيرات والزوايدة ودير البلح.

وأضافت أن جثامين 16 شهيدا وصلت إلى المستشفيات، إثر تواصل القصف الإسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة، بينما تم انتشال 5 شهداء، معظمهم أطفال، إثر قصف إسرائيلي على مناطق شمال القطاع.

واستهدف قصف إسرائيلي أحياء الشجاعية والزيتون وتل الهوى والشيخ عجلين في مدينة غزة، فيما حلقت مُسيّرات وطائرات استطلاع على ارتفاعات منخفضة فوق مناطق متفرقة من مدينة رفح الفلسطينية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28,985، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68,883، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.



