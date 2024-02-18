الجزائر تدعو أفريقيا للمساهمة دبلوماسيا فى دعم القضية الفلسطينية

MENAFN - Youm7) دعا وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الأحد، الدول الأفريقية إلى المساهمة في الجهود الدبلوماسية الدولية لدعم القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها -خلال مشاركته ممثلا عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في أعمال الدورة العادية الـ37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، بأديس أبابا، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان.

وقال عطاف، في كلمته حول البند المتعلق بالقضية الفلسطينية: "إن القضية الفلسطينية أحوج ما تكون اليوم لدعم قارتنا وهي تجتاز أخطر مراحلها التاريخية على الإطلاق، في خضم تسارع الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخططه الرامي لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني ووأد حل الدولتين وإحياء مشروع إسرائيل الكبرى".

وأضاف: "تدعو الجزائر أشقاءها الأفارقة المجتمعين تحت قبة منظمتنا هذه إلى المساهمة في الجهود الدبلوماسية الدولية على ثلاث مستويات رئيسية: المستوى الأول هو مستوى الأولويات ذات الطابع الاستعجالي والتي تشمل العمل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحماية المدنيين وضمان وصول الإغاثات الإنسانية إلى أهلنا في هذا القطاع دون أي شروط أو قيود أو معوقات".

وتابع: "أما المستوى الثاني فهو مستوى الأولويات التي تستهدف كسر جدار الحصانة الممنوحة جورا للاحتلال الاسرائيلي"، منوهًا في هذا الإطار قائلا: "تعمل بلادي حاليا، بالتنسيق التام مع جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة، لتفعيل التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية عبر السعي لاعتماد قرار ملزم من قبل مجلس الأمن في هذه الآونة".

وأوضح عطاف أن "المستوى الثالث من الأولويات، فإنه يتجسد في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف"، ودعما لهذا التوجه، أوضح وزير الخارجية الجزائري أن بلاده تدعو سائر الدول الأفريقية إلى التحضير من الآن للمرحلة الآتية والمتمثلة في المبادرة بطرح ترشح دولة فلسطين للعضوية الكاملة على هيئات الأمم المتحدة المعنية بهذا الموضوع التاريخي.



