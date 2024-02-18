النفط العراقية: منظمة أوبك لها دور فى تحقيق الاستقرار بالأسواق العالمية

MENAFN - Youm7) أكدت وزارة النفط العراقية، الأحد، أن تقرير الفيدرالي الأمريكي يوضح الدور المؤثر لمنظمة أوبك بتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية، فيما أشادت بجهود الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" للدور الكبير في اتخاذ القرارات المهمة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان المتحدث باسم الوزارة العراقية عاصم جهاد، إن "تقرير الفيدرالي الأمريكي الذي نشر توصل إلى أن المتعاملين في السوق النفطية يعدون بيانات أوبك مصدرًا مهمًا للمعلومات في سوق النفط الخام، وعاملاً مؤثراً مهماً في تحقيق التوازن، والتخفيف من التقلبات والتحديات التي تواجه السوق النفطية".

وأشار جهاد الى أن "دراسة حديثة صادرة عن الفيدرالي الأمريكى خلصت إلى ان البيانات والتقارير لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تساهم بشكل كبير في التخفيف من تقلب أسعار النفط، وتعزيز الثقة للمتعاملين في السوق العالمية وإعادة التوازن والاستقرار"، لافتا الى ان "هذه الدراسة تقدم دليلاً على أن بيانات "أوبك" تلعب دورًا مهمًا في التأثير على سوق النفط الخام من خلال الحد من التقلبات وتوجيه قرارات المشاركين في السوق".

وأشاد جهاد "بجهود وزراء أعضاء المنظمة واللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج والأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، للدور الكبير في اتخاذ القرارات المهمة حفاظاً على تحقيق الاستقرار والتوازن المطلوب في الأسواق العالمية".

يذكر أن الفيدرالي الأمريكى كان قد أعد الدراسة التي جاءت تحت عنوان "ما وراء الكلمات: "تقارير أوبك وسوق النفط"، إلى أن المتعاملين في السوق يعتبرون بيانات أوبك مصدرًا مهمًا للمعلومات في سوق النفط الخام، وتلعب دوراً رائداً في استقرار أسواق النفط، إلى جانب تحليل تأثير بيانات منظمة أوبك على سوق النفط الخام، حيث بحثت في مدى تأثير بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على سوق النفط الخام، ولتحقيق ذلك، قام الفيدرالي بتطوير منهجية إحصائية تقيس قوة تقارير أوبك العلنية واختبار مدى مصداقيتها لدى المتعاملين في السوق النفطية.



