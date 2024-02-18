البحرية البريطانية: حادث قبال سواحل اليمن.. والحوثي يصدر بيانا

MENAFN - Youm7) قالت البحرية البريطانية إن حادثا وقع قبالة ساحل مدينة المخا غربي اليمن، ونصحت السفن بتوخي الحذر أثناء العبور، من دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن سفينة شحن مسجلة في بريطانيا أبلغت عن تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب.

من جانب أخر، تراجعت جماعة الحوثي عن بيان متعلق بالأحداث، وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة اليمينة في بيان الليلة: "نظراً للتطورات والمستجدات المستمرة في مسرح العمليات العسكرية فإن البيان المرتقب سيكون صباح اليوم الإثنين"



