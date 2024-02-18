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مباحثات جزائرية صومالية تشادية حول الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي

2/18/2024 11:27:42 PM
(MENAFN- Youm7) بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع نائب رئيس الوزراء بجمهورية الصومال، صالح أحمد جامع، ونظيره التشادي محمد صالح النظيف، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية بمنطقة الساحل الصحراوي.

جاء ذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة العادية السابعة والثلاثين (37) لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، بأديس أبابا.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، شهدت المحادثات مع نائب رئيس الوزراء الصومالي، آفاق تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادلا الرؤى حول الأوضاع الراهنة في منطقتي انتماء البلدين، كما اتفقا على تعزيز التشاور والتنسيق بالمحافل الدولية والاقليمية.

وأضاف البيان أن المحادثات الثنائية مع وزير الخارجية التشادي تناولت سبل توطيد التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل الرؤى والتحاليل حول مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية بمنطقة الساحل الصحراوي.








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