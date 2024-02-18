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نقابة المهندسين تدعو أعضاءها للتصويت بانتخابات التجديد النصفى 23 فبراير

2/18/2024 11:27:40 PM
(MENAFN- Youm7) دعت اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للمهندسي ، برئاسة الدكتور ياسر صقر، كل المهندسين بالمحافظات للمشاركة بحضور الانتخابات يوم الجمعة 23 فبراير، بدءا من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الساعة السابعة مساء، وذلك طبقا لأحكام المادة 13 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته.







وأشارت اللجنة العليا للانتخابات، إلى أن الحضور فى الانتخابات شخصى ولا يجوز التوكيل، كما يجب إحضار بطاقة الرقم القومى و كارنيه عضوية النقابة للتصويت، لافته إلى أنه يستلزم من الأعضاء التوجه إلى الموظفين للتسجيل الإلكترونى لإثبات الحضور وطباعة إيصال التسجيل، ثم تقديمه إلى لجنة الانتخابات، لافته إلى أن من لهم حق التصويت هم أعضاء النقابة الذين سددوا اشتراكاتهم المستحقة عليهم حتى عام 2022، طبقا للمادة 13 من قانون النقابة.







وتجرى انتخابات التجديد النصفى على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.












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