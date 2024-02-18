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كلية اللاهوت الأسقفية تبدأ الفصل الدراسى الثانى بالقاهرة 22 فبراير

2/18/2024 11:27:40 PM
(MENAFN- Youm7) تبدأ كلية اللاهوت الأسقفي الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023 / 2024 فى القاهرة يوم 22 إلى
24 م من شهر فبراير، وفي المنيا يبدأ لقاءاتهُ 29 من شهر فبراير الجارى.



وتهدف كلية اللاهوت إلى تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين لأن يكونوا قساوسة من أجل خدمة الكنيسة، بالإضافة لكونها كيان تعليمي للتدريب اللاهوتي متعدد الجنسيات والمواقع والمستويات تابع لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، متخذًا الإسم العريق لمدرسة لاهوت الإسكندرية لإحياء التسمية الأصلية للتعليم المسيحى فى البطريركية الأولى بإفريقيا.



ووضعت الكلية عدة شروط للالتحاق قبل بداية العام الدراسي، أهمها المعيار الروحي، إذ ينبغي على مقدم الطلب أن يكون قادرًا على إظهار الالتزام الروحي، بالإضافة إلى المعيار الأكاديمي الذي يتمثل في المهارات اللاهوتية في الكتابة والمناقشة الشفهية من أجل مواصلة الدراسة وأن يتمتع المتقدم بالمعايير الخدمية مثل مواهب القيادة، والتعليم، والإعداد، والرعاية.



جدير بالذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام 2205 م، حيث تشمل المنظومة التعليمية للكلية على ثلاثة مستويات إذ يتضمن المستوى الأول كلية اللاهوت المركزية للإقليم تحت مسمى "القديس أثناسيوس" بمحافظة القاهرة والإسكندرية، كما يضم المستوى الثانى كليات الأبروشيات تحت مسمى القديس كبريانوس اللاهوت بتونس، وكلية القديس فرومنتيوس في جامبيلا بإثيوبيا، وذلك بالإضافة للمستوى الثالث حيث يشمل مركز المنيا للدراسات اللاهوتية ومعهد جبال النوبة للدراسات الكتابية بالقاهرة.












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