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النقل العام بالقاهرة توفر اشتراكا لركوب كل الخطوط.. إنفوجراف

2/18/2024 11:27:40 PM
(MENAFN- Youm7) أتاحت هيئة النقل العام ، اشتراكا ربع سنوي (3) شهور، لاستخدام جميع وسائلها العادية والمكيفة، وقيمة الاشتراك 1200 جنيه.



ويتم الحصول على الاشتراكات، من خلال مكاتب الاشتراكات بـ"العباسية - المظلات - العتبة - الدراسة - الجيزة - جامعة الأزهر"، وذلك بداية من 1 مارس القادم.



الأوراق المطلوبة :

صورة بطاقة الرقم القومى سارية - عدد (2) صورة شخصية 4*6 حديثة



وفى السياق، أكد اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وجه بتسهيل الحصول على اشتراكات كبار السن المجانية، لمن بلغ سن الـ70 عاما، والتى تمكنهم من ركوب كل خطوط الهيئة مجانا بموجب كارنيه مخصص لكبار السن.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، أنه يتم السماح لكبار السن استخراج كارنية الركوب أو تجديده، فى اى وقت من العام دون الانتظار لأول العام كما كان يحدث، مما يسهل الخدمة لكبار السن





إنفوجراف













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