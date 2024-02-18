وزارة الصحة: لا يوجد عرض بعينه يدل على وجود الإصابة بسرطان البروستاتا

قالت وزارة الصحة والسكان إنه لا يوجد عرض بعينه يدل على وجود الإصابة بمرض سرطان البروستاتا، وتابعت: المرض يتطلب الكشف المبكر للتعرف على تشخيص دقيق للحالة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان : غدة البروستاتا توجد حول مخرج البول لذا يشكى معظم الرجال من ضعف التبول والإحساس بعدم اكتمال تفريغ المثانة وفى بعض الأحيان يشعر المريض بألم شديدة فوق أحد العظام إذا حدث انتشار للخلايا فى العظام.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن آلية الحماية من الإصابة بسرطان البروستاتا

وقالت إنه يجب التوجة لاقرب وحدة صحية لتحديد استهدافك بالفحص من خلال استبيان وزارة الصحة .

وقالت وزارة الصحة والسكان : يجب عمل تحليل psa فى المستشفيات الخاصة بالمبادرة حتى فى حالة عدم وجود اعراض أو تاريخ مرضى وتابعت : فى حالة وجود الأعراض يجب مراجعة المختصين بالفحص لعمل التحليل المطلوب



وأضافت : فى كثير من الأحيان يكون المرض من الأنواع الهادئة ولا تحتاج لبدء أى علاج أثناء التشخيص وإنما المتابعة الدورية.

وقالت: فى أغلب الأحيان لا يحتاج سرطان البروستاتا فى المراحل المبكرة لتلقى أى أنواع من العلاج الكيميائى.