وزارة الصحة: لا يوجد عرض بعينه يدل على وجود الإصابة بسرطان البروستاتا

(MENAFN
- Youm7)
قالت وزارة الصحة والسكان إنه لا يوجد عرض بعينه يدل على وجود الإصابة بمرض سرطان البروستاتا، وتابعت: المرض يتطلب الكشف المبكر للتعرف على تشخيص دقيق للحالة.
وأضافت وزارة الصحة والسكان : غدة البروستاتا توجد حول مخرج البول لذا يشكى معظم الرجال من ضعف التبول والإحساس بعدم اكتمال تفريغ المثانة وفى بعض الأحيان يشعر المريض بألم شديدة فوق أحد العظام إذا حدث انتشار للخلايا فى العظام.
وكشفت وزارة الصحة والسكان عن آلية الحماية من الإصابة بسرطان البروستاتا
وقالت إنه يجب التوجة لاقرب وحدة صحية لتحديد استهدافك بالفحص من خلال استبيان وزارة الصحة .
وقالت وزارة الصحة والسكان : يجب عمل تحليل psa فى المستشفيات الخاصة بالمبادرة حتى فى حالة عدم وجود اعراض أو تاريخ مرضى وتابعت : فى حالة وجود الأعراض يجب مراجعة المختصين بالفحص لعمل التحليل المطلوب
وأضافت : فى كثير من الأحيان يكون المرض من الأنواع الهادئة ولا تحتاج لبدء أى علاج أثناء التشخيص وإنما المتابعة الدورية.
وقالت: فى أغلب الأحيان لا يحتاج سرطان البروستاتا فى المراحل المبكرة لتلقى أى أنواع من العلاج الكيميائى.
MENAFN18022024000132011024ID1107868824
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.