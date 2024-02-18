تشغيل قطارات جديدة على خط منوف / كفر الزيات والعكس.. إنفوجراف

(MENAFN
- Youm7) بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، تشغيل قطارى 856 / 861 بين محطتى منوف / كفر الزيات والعكس بعربات تحيا مصر كخدمة جديدة لركاب خط منوف / كفر الزيات، وذلك انطلاقاً من حرص الهيئة
على راحة جمهور الركاب وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة.
ويقوم قطار 856 من محطة كفر الزيات الساعة 5.25 مساءً ويصل محطة منوف الساعة 6.55 مساءً .
وقطار 861 يقوم من محطة منوف الساعة 8.05 مساءً ويصل محطة كفر الزيات الساعة 9.35 مساءً .
وأكدت الهيئة على أنها لا تدخر أى جهد لتقديم أفضل خدمة لراحة جمهور الركاب
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مواعيد الخدمة الجديدة (1)
مواعيد الخدمة الجديدة (2)
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