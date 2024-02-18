الجيش الروسي ينشر فيديو لانسحاب القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا

MENAFN - Youm7) نشرت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، مقاطع فيديو لوحدات من الجيش الأوكراني أثناء فرارها من مدينة أفدييفكا في دونيتسك تحت نيران الجيش الروسي، وهو ما يأتي بعد إعلان الجيش الروسي في وقت سابق من فرض سيطرته على أراضي مدينة أفدييفكا.

وبحسب تعليقات وزارة الدفاع الروسية على اللقطات الجديدة، فإن "حشود من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية الفارين تحركت على طول الطرق التي تخضع لسيطرة النيران المستمرة للجيش الروسي، فيما تتناثر على جوانب الطرق معدات الجيش الأوكراني المدمرة".

ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، تُظهر مقاطع الفيديو المنشورة حركة مجموعات من الجنود الأوكرانيين يتم تصويرهم بواسطة كاميرا حرارية مُثبتة على طائرة بدون طيار.

واستعرضت وزارة الدفاع الروسية أيضًا مقاطع فيديو تُظهر مركبة قتال مشاة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية يتم تدميرها بواسطة طائرة بدون طيار انتحارية روسية.



