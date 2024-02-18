الجيش الروسي ينشر فيديو لانسحاب القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا

(MENAFN
- Youm7) نشرت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، مقاطع فيديو لوحدات من الجيش الأوكراني أثناء فرارها من مدينة أفدييفكا في دونيتسك تحت نيران الجيش الروسي، وهو ما يأتي بعد إعلان الجيش الروسي في وقت سابق من فرض سيطرته على أراضي مدينة أفدييفكا.
وبحسب تعليقات وزارة الدفاع الروسية على اللقطات الجديدة، فإن "حشود من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية الفارين تحركت على طول الطرق التي تخضع لسيطرة النيران المستمرة للجيش الروسي، فيما تتناثر على جوانب الطرق معدات الجيش الأوكراني المدمرة".
ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، تُظهر مقاطع الفيديو المنشورة حركة مجموعات من الجنود الأوكرانيين يتم تصويرهم بواسطة كاميرا حرارية مُثبتة على طائرة بدون طيار.
واستعرضت وزارة الدفاع الروسية أيضًا مقاطع فيديو تُظهر مركبة قتال مشاة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية يتم تدميرها بواسطة طائرة بدون طيار انتحارية روسية.
MENAFN18022024000132011024ID1107868822
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.