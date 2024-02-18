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نائب المستشار النمساوي يدافع عن اتفاق الهجرة الجديد في الاتحاد الأوروبي

2/18/2024 11:27:36 PM
(MENAFN- Youm7) دافع نائب المستشار النمساوي فيرنر كوجلر عن اتفاقية الهجرة المثيرة للجدل في الاتحاد الأوروبي، والتي تقوم على توحيد إجراءات اللجوء في جميع دول الاتحاد.

وقال كوجلر -في تصريحات الأحد- إن إجراء الانتخابات البرلمانية في الخريف المقبل هو اختبار لشعبية الأحزاب في النمسا، مستبعدا أن يتعاون حزب الخضر الذي يرأسه مع حزب الحرية النمساوي الذي يعتبره يمثل اليمين المتطرف.

ولفت كوجلر إلى استمرار حزبه في دعم اتفاق الهجرة في الاتحاد الأوروبي، والذي من المقرر أن يتم الانتهاء منه في أبريل المقبل قبل الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو إنشاء معايير موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي لإجراءات اللجوء ومعاملة طالبي اللجوء.

يُشار إلى أن هذا الاتفاق -الذي كان قيد التفاوض منذ عام 2016 وتعرض لانتقادات شديدة من قبل المنظمات غير الحكومية مثل منظمة العفو الدولية- يمثل لأول مرة على الإطلاق فرصة لتحقيق إجراءات موحدة للجوء في الاتحاد الأوروبي.








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