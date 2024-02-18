مقتل وإصابة عدة أشخاص في اشتباكات روسية أوكرانية

MENAFN - Youm7) أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، الأحد، أن القوات الأوكرانية صدت 47 هجومًا للقوات الروسية على طول الجبهة، من بينها 14 هجومًا على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو.

وأوضحت هيئة الأركان -حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- أنه خلال يوم 18 فبراير، شنت القوات الروسية 3 ضربات صاروخية و33 ضربة جوية، ونفذت 64 هجومًا باستخدام راجمات الصواريخ، على مواقع القوات الأوكرانية والمستوطنات المختلفة.

وتابعت هيئة الأركان الأوكرانية أن الهجمات الروسية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وتعرضت المباني بالإضافة إلى البنية التحتية الحيوية للتدمير والأضرار.

من جانبها، شنت القوات الجوية الأوكرانية غارات جوية على 4 تجمعات للقوات الروسية، علاوة على ذلك، في القطاع الشرقي، دمرت وحدات القوات الجوية الأوكرانية قاذفة مقاتلة من طراز "سو 34"، كما قصفت قوات الصواريخ الأوكرانية 3 مراكز قيادة ومستودع ذخيرة للقوات الروسية.



