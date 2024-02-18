حريق داخل مصنع لإعادة التدوير في فرنسا يضم 900 طن من بطاريات الليثيوم

MENAFN - Youm7) قالت السلطات الفرنسية، الأحد، إن نحو 900 طن من بطاريات الليثيوم اشتعلت فيها النيران في مصنع لإعادة تدوير البطاريات بجنوب فرنسا، مما أدى إلى تصاعد سحابة من الدخان الأسود الكثيف في السماء فوق الموقع.

وقال باسكال مازيت، عضو المجلس المحلي في تولوز، في بيان على موقع X، إن الحريق اندلع يوم السبت في مستودع مملوك لمجموعة إعادة التدوير الفرنسية SNAM في فيفيز شمال تولوز.

تعتبر بطاريات الليثيوم حيوية في الأجهزة الكهربائية من الهواتف إلى السيارات الكهربائية، ولكنها تحتوي على مواد قابلة للاحتراق والتي، إلى جانب الطاقة التي تخزنها، يمكن أن تجعلها عرضة للاشتعال عند تعرضها للحرارة – وهو خطر محتمل نظرا للمواد السامة التي يمكن أن ينبعث منها احتراقها.

وفي يناير 2023، اندلع حريق كبير في مستودع نورماندي لتخزين مكونات السيارات وآلاف بطاريات الليثيوم، وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات. وقال رجال الإطفاء إنه لا توجد مؤشرات على تسرب تلوث الهواء الخطير.

وأظهرت وسائل الإعلام الفرنسية دخانا كثيفا فوق موقع فيفيز وذكرت صحيفة لوموند أن ما يصل إلى 70 من رجال الإطفاء يكافحون للسيطرة على الحريق.

وقال تشارلز جيوستي، المسؤول المحلي في مقاطعة أفيرون التي تضم فيفييز، لتلفزيون بي إف إم إنه لا يوجد خطر على الأشخاص الذين يعيشون في مكان قريب.

وقالت المحافظة في بيان خلال الليل، إنه على الرغم من السيطرة على الحريق، إلا أنه كان يشتعل ببطء ومن المتوقع أن يستمر لعدة ساعات.

ولم تستجب SNAM على الفور لطلب التعليق.

وحذرت مذكرة أمنية خاصة بالموقع من أنه في حالة حدوث حريق كبير، فمن المحتمل أن تؤدي المنتجات الموجودة هناك إلى انبعاث الكادميوم من خلال الأبخرة.

يعتبر الكادميوم شديد السمية وخطيرًا على البيئة، لكن المذكرة ذكرت أنه بالنظر إلى بيئة المصنع وسلوك الأبخرة السامة، لا ينبغي أن يشكل ذلك خطرًا صحيًا مباشرًا على السكان.

حريق منصع فرنسا





حريق المصنع



