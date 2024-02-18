حريق داخل مصنع لإعادة التدوير في فرنسا يضم 900 طن من بطاريات الليثيوم

(MENAFN
- Youm7) قالت السلطات الفرنسية، الأحد، إن نحو 900 طن من بطاريات الليثيوم اشتعلت فيها النيران في مصنع لإعادة تدوير البطاريات بجنوب فرنسا، مما أدى إلى تصاعد سحابة من الدخان الأسود الكثيف في السماء فوق الموقع.
وقال باسكال مازيت، عضو المجلس المحلي في تولوز، في بيان على موقع X، إن الحريق اندلع يوم السبت في مستودع مملوك لمجموعة إعادة التدوير الفرنسية SNAM في فيفيز شمال تولوز.
تعتبر بطاريات الليثيوم حيوية في الأجهزة الكهربائية من الهواتف إلى السيارات الكهربائية، ولكنها تحتوي على مواد قابلة للاحتراق والتي، إلى جانب الطاقة التي تخزنها، يمكن أن تجعلها عرضة للاشتعال عند تعرضها للحرارة – وهو خطر محتمل نظرا للمواد السامة التي يمكن أن ينبعث منها احتراقها.
وفي يناير 2023، اندلع حريق كبير في مستودع نورماندي لتخزين مكونات السيارات وآلاف بطاريات الليثيوم، وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات. وقال رجال الإطفاء إنه لا توجد مؤشرات على تسرب تلوث الهواء الخطير.
وأظهرت وسائل الإعلام الفرنسية دخانا كثيفا فوق موقع فيفيز وذكرت صحيفة لوموند أن ما يصل إلى 70 من رجال الإطفاء يكافحون للسيطرة على الحريق.
وقال تشارلز جيوستي، المسؤول المحلي في مقاطعة أفيرون التي تضم فيفييز، لتلفزيون بي إف إم إنه لا يوجد خطر على الأشخاص الذين يعيشون في مكان قريب.
وقالت المحافظة في بيان خلال الليل، إنه على الرغم من السيطرة على الحريق، إلا أنه كان يشتعل ببطء ومن المتوقع أن يستمر لعدة ساعات.
ولم تستجب SNAM على الفور لطلب التعليق.
وحذرت مذكرة أمنية خاصة بالموقع من أنه في حالة حدوث حريق كبير، فمن المحتمل أن تؤدي المنتجات الموجودة هناك إلى انبعاث الكادميوم من خلال الأبخرة.
يعتبر الكادميوم شديد السمية وخطيرًا على البيئة، لكن المذكرة ذكرت أنه بالنظر إلى بيئة المصنع وسلوك الأبخرة السامة، لا ينبغي أن يشكل ذلك خطرًا صحيًا مباشرًا على السكان.
حريق منصع فرنسا
حريق المصنع
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