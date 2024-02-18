إندونيسيا تحذر السكان من السحب الساخنة بمنطقة جبل كارانجيتانج البركانى

MENAFN - Youm7) دعا مركز علم البراكين والتخفيف من آثار الكوارث الجيولوجية الإندونيسى، الأحد، السكان إلى توخى الحذر من كتل السحب الساخنة القادمة من جبل كارانجيتانج في منطقة جزر سيتارو بإقليم سولاويزي الشمالية .

ونقلت كالة أنباء (آنتارا) الإندونيسية عن بيان لرئيس مركز علم البراكين والتخفيف من آثار الكوارث الجيولوجية، هيندرا جوناوان، قوله إن "قبة الحمم البركانية القديمة لا تزال في قمة الجبل وقد تسقط إلى جانب حدوث تدفقات لحمم بركانية في أي وقت. وتنشأ كتل السحب الساخنة في جبل كارانجيتانج نتيجة لسقوط مواد حمم بركانية متراكمة".

وقد أدلى جوناوان بهذا البيان في تقرير تقييمي شاركه فيه يوديا تاتيبانج كبير موظفي مركز مراقبة جبل كارانجيتانج في مانادو، بإقليم سولاويزى الشمالية .

وقال جوناوان إنه على الرغم من تهديدات السحب الساخنة، فإن جبل كارانجيتانج لم يتعرض لثورانات بركانية خلال الفترة من أول فبراير إلى 15 فبراير من هذا العام.

وذكر كذلك أن الأنشطة الزلزالية للبركان الواقع في جزيرة سياو كانت تهيمن عليها هزات مفاجئة وزلازل هجينة.

لكنه أشار إلى أن تراكم المواد الناتجة عن انفجارات بركانية سابقة قد يتحول إلى حمم تتدفق عبر الوديان إلى جهة مصب النهر.

وشدد على أنه "مع أخذ ذلك في الاعتبار، يجب على السكان المحليين أن يظلوا يقظين، خاصة عند عبور الوديان والأنهار. ومن المهم أيضا الحذر من فيضانات الحمم البركانية القادمة من قمة الجبل في حالة هطول أمطار".

في

فبراير 2023، رفع مركز علم البراكين والتخفيف من آثار الكوارث الجيولوجية مستوى التحذير بخصوص جبل كارانجيتانج إلى المستوى الثالث ردا على زيادة وتيرة الأنشطة البركانية.

وفي أعقاب ثوران البركان في 8

فبراير من العام الماضي، سقطت مواد بركانية من على قمة الجبل وتسببت في حدوث تدفقات لكتل سحب ساخنة، مما دفع السكان المحليين إلى إخلاء منازلهم والتوجه إلي ملاجئ.



