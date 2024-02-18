موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم الإثنين 19 / 2 / 2024 فى الدورى

MENAFN - Youm7) يواجه فريق الزمالك نظيره الإسماعيلى مساء اليوم، الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولةالدورى المصريباستاد الإسماعيلية.البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى للزمالك، يستعد لظهوره الأول مع الزمالك في بطولة الدوري بعد فترة توقف طويلة للمسابقة، خاض خلالها أبناء ميت عقبة عدة مباريات ودية تعرف خلالها الخواجة الجديد على مستويات لاعبيه قبل استئناف بطولة الدورى الممتاز "دورى Nile"، حيث طلب جوميز خوض عدة مواجهات ودية منذ أن تولى مهمة القيادة الفنية للفريق الأبيض.ونجح مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، خلال الساعات الماضية، فى إبرام عدة صفقات لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، فى ظل استعداد الفريق لخوض عدة مباريات سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى.وتعد الصفقات الجديدة للزمالك بمثابة انتفاضة كروية للفريق فى المباريات المقبلة، بالإضافة إلى المدير الفنى الجديد الذى تعقد عليه الجماهير آمالا وطموحات لتحقيق ألقاب وبطولات خلال الفترة المقبلة.موعد مباراة الزمالك أمام الإسماعيلى بالدوري

يلتقى الزمالك مع الإسماعيلى فى السابعة مساء اليوم الاثنين باستاد الإسماعيلية فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة

الدورى المصري

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

ويعود الزمالك للمباريات الرسمية فى شهر فبراير الجاري بملاقاة الإسماعيلي ضمن لقاءات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك فى السابعة مساءً الليلة.

الزمالك يعود لاستئناف مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بملاقاة أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة، وذلك يوم الأحد 25 فبراير.ويختتم الزمالك مبارياته فى شهر فبراير الجاري بمواجهة الداخلية، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، فى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، الأربعاء 28 فبراير.القناة الناقلة لمباريات الزمالك فى الدوري





وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الزمالك فى الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.الراحلون عن الزمالك والصفقات الجديدة





شهدت فترة الانتقالات الشتوية الجارية رحيل 11 لاعبا عن فريق الزمالك مقابل التعاقد مع صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق الفترة المقبلة.وتضم قائمة الراحلين عن الزمالك محمد عبد الغنى، عمرو السيسي، محمد طارق، حاتم سكر، عبد الله محمد، علي ياسر، محمد حسام "بيسو"، كريم عبد الحق، أحمد زكي، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، وعبد الله جمعة.وفى المقابل، تعاقد الزمالك مع كل من عبد الله السعيد من بيراميدز، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنية البيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الأوغندي موتيابا،أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى.