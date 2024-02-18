سيراميكا يبحث عن الفوز الثالث تاريخياً على الجونة فى الدورى

MENAFN - Youm7) يبحث فريقسيراميكا ،بقيادة أيمن الرمادى، عن تحقيق الفوز الثالث تاريخياً على فريق الجونة عندما يلتقى الفريقان فى الرابعة مساء الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشر في دورى Nile.

وتواجه فريق سيراميكا مع الجونة من قبل في 4 مواجهات سابقة قبل مواجهة الثلاثاء، نجح سيراميكا فى تحقيق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مباراة وخسر أخرى، سجل لاعبو سيراميكا 8 أهداف، بينما سجل الجونة 7 أهداف، ودائما ما تشهد مباراتهما تسجيل الأهداف من كلا الفريقين، حيث لم يخرج أي فريق بنظافة الشباك.

ويحتل فريق سيراميكا المركز التاسع فى ترتيب جدول دور Nile برصيد 14 نقطة جمعها من 9 مباريات فقط، حيث حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

وتعاقد سيراميكا مع محمد سامى، ونور علاء من النجوم، وإبراهيم محمد من العبور، وعلاء شعبان من مصر للتأمين، والنيجيرى فيبو أكيم من بلدية المحلة، واستعاد المغربى أحمد بلحاج بعد انتهاء إعارته للجونة، ورحل عن الفريق كل من محمود زلاكا إلى بيراميدز، والثلاثى رشيد أحمد وعبد الرحمن البانونى ومحمود نبيل إلى زد، ومحمد عنتر والنيجيرى أديوى معز إفيلوا إلى المقاولون العرب، وحمزة مجدى وشريف دابو إلى الداخلية.