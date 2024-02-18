مواعيد مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الصعود فى دوري المحترفيـن

MENAFN - Youm7) تنطلق مباريات الجولة الثالثة من منافسات مرحلة الصعود في دورى المحترفين السبت المقبل، وتشهد ندية كبيرة وإثارة بهدف حصد بطاقتى الصعود المباشر للدورى الممتاز، فيما يدخل صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع أوائل القسم الثانى ب، على بطاقة التأهل الثالثة للممتاز.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة في دوري المحترفيـن.. السبت 24 فبراير الجارى

بروكسى مع حرس الحدود

وادى دجلة مع السكة الحديد

راية مع لافيينا

بتروجت مع طنطا

غزل المحلة مع القناة

تقام المباريات فى الثالثة عصر السبت المقبل، فى توقيت واحد، نظرا لتقارب نقاط الأندية.

وتعادل بتروجت ولا فيينا بهدف لمثله فى المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الأسيوطى، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية لمسابقة دورى المحترفين، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 37 نقطة فى المركز الخامس، بينما رفع الضيوف رصيدهم إلى 47 نقطة فى صدارة جدول الترتيب.

وفى إطار مباريات نفس الجولة فرض التعادل السلبى على لقاء وادى دجلة وغزل المحلة، ليرتفع رصيد الأول إلى 39 نقطة في وصافة جدول الترتيب، بينما رفع أبناء المحلة رصيدهم إلى 39 نقطة أيضا في المركز الثالث، كما تعادل حرس الحدود مع راية بهدف لمثله رافعا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع ، بينما رفع الضيوف رصيدهم إلى 29 نقطة في المركز التاسع .

في الوقت نفسه، واصل السكة الحديد عروضه القوية محققا الفوز الثانى على التوالي على حساب بروكسى بهدفين مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 35 نقطة ويقترب خطوة كبيرة نحو أهل الصدارة مستفيدا من تعادلات اليوم، بينما تجمد رصيد الضيوف عند 32 نقطة، كما فاز طنطا على القناة بهدف دون مقابل.



