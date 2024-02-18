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منتخب الشاطئية يواجه أمريكا اليوم فى كأس العالم بالإمارات

2/18/2024 11:27:33 PM
(MENAFN- Youm7) يلتقى منتخب مصر للكرة الشاطئية اليوم، الاثنين، مع نظيره الأمريكى فى الجولة الثالثة بالدور الأول فى طار منافسات بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى الإمارات.

وودع منتخب مصر للكرة الشاطئية كأس العالم للكرة الشاطئية التى تحتضنها الإمارات بعد فوز البلد المضيف على أمريكا فى لقاء الجولة الثانية وخسارة الفراعنة أمام منتخب إيطاليا بنتيجة 6 - 2 فى المباراة التى جمعت المنتخبين.

وتضم قائمة منتخب مصر للكرة الشاطئية بكأس العالم كلا من: محمد السيد، ابراهيم حسن، مصطفى سمير، مصطفى شيكا، حسان محمد، أحمد الشحات، مصطفى على صاصا، الحسينى طه، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن حسن الشافعى، محمد عبد النبى لوحا، إسماعيل بهجت.








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