البنتاغون يعلن عن استهداف صواريخ ومسيرات للحوثيين في اليمن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 19 شباط (بترا)- أعلنت وزارة الدفاع الأميريكة (البنتاغون) أمس الأحد عن تنفيذ سلاح الجو الأميركي خمس ضربات في البحر الأحمر لإحباط هجمات من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
ونقلت صحيفة واشنطن تايمز بيانا عن الجيش الأميركي، جاء فيه "إن الضربات نفذت في الساعة الثالثة والثامنة مساء بتوقيت صنعاء، وهي جزء من سلسلة إجراءات اتخذتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد الحوثيين، بهدف وقف هجماتهم المتكررة في الممرات الملاحية في البحر الأحمر".
وقالت القيادة المركزية العسكرية الأميركية (سنتكوم) في بيان إن الضربات شملت إحباط "أول استخدام ملحوظ من الحوثيين لمركبة تحت الماء غير مأهولة منذ بدء الهجمات في تشرين الأول".
كما استهدفت الضربات الثلاث الأخرى صواريخ كروز مضادة للسفن، وزورقا مسيّرا.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
19/02/2024 06:43:49
MENAFN18022024000117011021ID1107868812
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