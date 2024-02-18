البنتاغون يعلن عن استهداف صواريخ ومسيرات للحوثيين في اليمن

MENAFN - Jordan News Agency)



واشنطن 19 شباط (بترا)- أعلنت وزارة الدفاع الأميريكة (البنتاغون) أمس الأحد عن تنفيذ سلاح الجو الأميركي خمس ضربات في البحر الأحمر لإحباط هجمات من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

ونقلت صحيفة واشنطن تايمز بيانا عن الجيش الأميركي، جاء فيه "إن الضربات نفذت في الساعة الثالثة والثامنة مساء بتوقيت صنعاء، وهي جزء من سلسلة إجراءات اتخذتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد الحوثيين، بهدف وقف هجماتهم المتكررة في الممرات الملاحية في البحر الأحمر".

وقالت القيادة المركزية العسكرية الأميركية (سنتكوم) في بيان إن الضربات شملت إحباط "أول استخدام ملحوظ من الحوثيين لمركبة تحت الماء غير مأهولة منذ بدء الهجمات في تشرين الأول".

كما استهدفت الضربات الثلاث الأخرى صواريخ كروز مضادة للسفن، وزورقا مسيّرا.

--(بترا)

ب خ/ ف ج

19/02/2024 06:43:49

