القضية الفلسطينية تتصدر مباحثات رئيسي البرلمان العربي وبرلمان أميركا اللاتينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 18 شباط (بترا)- تصدرت القضية الفلسطينية وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال في قطاع غزة المناقشات بين رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي ورئيس برلمان أميركا اللاتينية رولاندو غونثاليس باتريثيو.
جاء ذلك على هامش مشاركة رئيس البرلمان العربي في المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب-جنوب، الذي عقد بالعاصمة المغربية الرباط تحت عنوان: "دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية في أفريقيا والعالم العربي ومنطقة أميركا اللاتينية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التكامل والاندماج والتنمية المشتركة".
وخلال اللقاء، أكد العسومي حرص البرلمان العربي على تعزيز العلاقات مع دول أميركا اللاتينية بما يخدم المصالح المشترك للجانبين.
وثمن العسومي مواقف بعض دول أميركا اللاتينية الداعمة للقضايا العربية في المحافل الدولية، خاصة القضية الفلسطينية التي تحتاج الآن إلى دعم أصحاب الضمائر الحية التي لاتستطيع السكوت عن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في غزة وعمليات التهجير القسري.
--(بترا)
ن ا/ ب ع/ هـ ح
18/02/2024 23:35:03
MENAFN18022024000117011021ID1107868810
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