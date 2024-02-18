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القضية الفلسطينية تتصدر مباحثات رئيسي البرلمان العربي وبرلمان أميركا اللاتينية

2/18/2024 11:26:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 18 شباط (بترا)- تصدرت القضية الفلسطينية وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال في قطاع غزة المناقشات بين رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي ورئيس برلمان أميركا اللاتينية رولاندو غونثاليس باتريثيو.
جاء ذلك على هامش مشاركة رئيس البرلمان العربي في المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب-جنوب، الذي عقد بالعاصمة المغربية الرباط تحت عنوان: "دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية في أفريقيا والعالم العربي ومنطقة أميركا اللاتينية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التكامل والاندماج والتنمية المشتركة".
وخلال اللقاء، أكد العسومي حرص البرلمان العربي على تعزيز العلاقات مع دول أميركا اللاتينية بما يخدم المصالح المشترك للجانبين.
وثمن العسومي مواقف بعض دول أميركا اللاتينية الداعمة للقضايا العربية في المحافل الدولية، خاصة القضية الفلسطينية التي تحتاج الآن إلى دعم أصحاب الضمائر الحية التي لاتستطيع السكوت عن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في غزة وعمليات التهجير القسري.
--(بترا)
ن ا/ ب ع/ هـ ح
18/02/2024 23:35:03

MENAFN18022024000117011021ID1107868810

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