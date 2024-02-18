صدور تقرير الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن كانون الثاني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 شباط (بترا)- أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقريره الدوري لشهر كانون الثاني، والذي يوضح أبرز نشاطاته وإنجازاته.

واستضافت المملكة أعمال المؤتمر الأورومتوسطي الثاني حول الدمج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي شارك في تنظيمه الاتحاد من أجل المتوسط ومجموعة ONCE الاجتماعية الإسبانية والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

واستعرض المؤتمر النتائج الأولية لتقييم واقع الحال للدمج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة الأورومتوسطية بحيث أظهرت النتائج أنهم الأكثر تهميشًا في المنطقة، بسبب عوامل متعددة منها البطالة لا سيما وأن 90 بالمئة من الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من البطالة، وضعف آليات الحماية الاجتماعية، وعدم المساواة بين الجنسين.

وشارك المجلس إلى جانب وزارة التربية والتعليم وعدد من ممثلي المنظمات الدولية الشريكة الناشطة في مجال التعليم الدامج ضمن ورشة عمل لمراجعة وتطوير الخطة التنفيذية 2023-2025 الخاصة بالاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج بما يلبي متطلبات وصول الطلبة ذوي الإعاقة ويعزز حقهم في التعليم الدامج.

وفي السياق ذاته، عقد المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الجلسة الاستشارية الأولى ضمن مشروع "تقييم لغة الإشارة واستخدامها في تعليم الطلاب الصم وضعاف السمع في المرحلتين الأساسية والثانوية في المدارس الخاصة بتعليم الطلبة الصم في المملكة" بدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي/ كويكا.

وخلال الجلسة، تم عرض نتائج الزيارات الميدانية وواقع الحال لنحو 12 مدرسة تقدم الخدمات التعليمية للطلبة الصم، ووضع توصيات لتحسين النظام التربوي للطلبة الصم في تلك المدارس.

وضمن مشروع الاستجابة المتكاملة للعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الممول من قبل الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون AICS وجمعية المرأة الإيطالية للتنمية AIDOS، نفذ المجلس 14 جلسة توعوية حول العنف الواقع على الأشخاص ذوي الإعاقة، استهدفت 60 موظفا وموظفة من الكوادر العاملة في مراكز الحماية من العنف.

كما عقد المجلس عدداً من البرامج التدريبية والتوعوية حول نظام البطاقة التعريفية، والمنهجية الحقوقية وإتيكيت التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة، استهدفت 117 مشاركا من الكوادر العاملة في عدد من الجهات الشريكة في أقاليم المملكة الثلاث.

وقدم المجلس من خلال الشراكة مع "وقفية الحاجة رفيقة" خدمات تعليمية لنحو 55 طالبا وطالبة من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى خدمات التدريب والتأهيل المهني لنحو 14 مستفيدا من خدمات الوقفية، وخدمات التدخل المبكر و 12 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى استفادة 25 طالبا وطالبة من خدمات العلاج الطبيعي، والوظيفي، ونطق ولغة، والمنتسوري.

ونتيجة للأثر الذي حققته مذكرة التفاهم المبرمة بين المجلس وجامعة العلوم والتكنولوجيا بتقديم نحو 1920 جلسة تأهيل وتدريب نطقي لنحو 80 طفلا، تم تحويلهم من قبل المجلس لعيادات مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، جدد المجلس مذكرة التفاهم للأعوام الثلاثة المقبلة.

كما قدم المجلس الدعم الفني لتوفير متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة في 19 مبنى تابعا لعدد من مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وتعزيزاً لحق الأشخاص الصم في الوصول للبيانات والمعلومات، وفر المجلس الترجمة بلغة الإشارة للمشاركين الصم في 17 برنامجا تدريبيا، بالإضافة إلى ترجمة 24 فيلما توعويا بلغة الإشارة.

وفيما يتعلق بخدمات البطاقة التعريفية ما زال العمل قائماً لاستقبال وإدخال طلبات تقديم الحصول على البطاقة التعريفية للإعاقات المختلفة في الأقاليم الثلاثة، فيما انتهت اللجان الطبية خلال شهر كانون الثاني من تشخيص 870 شخصا من ذوي الإعاقة، وإصدار 271 بطاقة تأمين صحي للأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على البطاقة التعريفية من خلال مكاتب التأمين الصحي التي أتاحها المجلس بالتعاون مع وزارة الصحة في الأماكن المحددة لانعقاد اللجان التشخيصية للبطاقة التعريفية.

--(بترا)

ح ظ/ب ع/ هـ ح

18/02/2024 23:34:42