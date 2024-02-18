صدور تقرير الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن كانون الثاني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 شباط (بترا)- أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقريره الدوري لشهر كانون الثاني، والذي يوضح أبرز نشاطاته وإنجازاته.
واستضافت المملكة أعمال المؤتمر الأورومتوسطي الثاني حول الدمج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي شارك في تنظيمه الاتحاد من أجل المتوسط ومجموعة ONCE الاجتماعية الإسبانية والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرض المؤتمر النتائج الأولية لتقييم واقع الحال للدمج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة الأورومتوسطية بحيث أظهرت النتائج أنهم الأكثر تهميشًا في المنطقة، بسبب عوامل متعددة منها البطالة لا سيما وأن 90 بالمئة من الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من البطالة، وضعف آليات الحماية الاجتماعية، وعدم المساواة بين الجنسين.
وشارك المجلس إلى جانب وزارة التربية والتعليم وعدد من ممثلي المنظمات الدولية الشريكة الناشطة في مجال التعليم الدامج ضمن ورشة عمل لمراجعة وتطوير الخطة التنفيذية 2023-2025 الخاصة بالاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج بما يلبي متطلبات وصول الطلبة ذوي الإعاقة ويعزز حقهم في التعليم الدامج.
وفي السياق ذاته، عقد المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الجلسة الاستشارية الأولى ضمن مشروع "تقييم لغة الإشارة واستخدامها في تعليم الطلاب الصم وضعاف السمع في المرحلتين الأساسية والثانوية في المدارس الخاصة بتعليم الطلبة الصم في المملكة" بدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي/ كويكا.
وخلال الجلسة، تم عرض نتائج الزيارات الميدانية وواقع الحال لنحو 12 مدرسة تقدم الخدمات التعليمية للطلبة الصم، ووضع توصيات لتحسين النظام التربوي للطلبة الصم في تلك المدارس.
وضمن مشروع الاستجابة المتكاملة للعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الممول من قبل الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون AICS وجمعية المرأة الإيطالية للتنمية AIDOS، نفذ المجلس 14 جلسة توعوية حول العنف الواقع على الأشخاص ذوي الإعاقة، استهدفت 60 موظفا وموظفة من الكوادر العاملة في مراكز الحماية من العنف.
كما عقد المجلس عدداً من البرامج التدريبية والتوعوية حول نظام البطاقة التعريفية، والمنهجية الحقوقية وإتيكيت التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة، استهدفت 117 مشاركا من الكوادر العاملة في عدد من الجهات الشريكة في أقاليم المملكة الثلاث.
وقدم المجلس من خلال الشراكة مع "وقفية الحاجة رفيقة" خدمات تعليمية لنحو 55 طالبا وطالبة من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى خدمات التدريب والتأهيل المهني لنحو 14 مستفيدا من خدمات الوقفية، وخدمات التدخل المبكر و 12 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى استفادة 25 طالبا وطالبة من خدمات العلاج الطبيعي، والوظيفي، ونطق ولغة، والمنتسوري.
ونتيجة للأثر الذي حققته مذكرة التفاهم المبرمة بين المجلس وجامعة العلوم والتكنولوجيا بتقديم نحو 1920 جلسة تأهيل وتدريب نطقي لنحو 80 طفلا، تم تحويلهم من قبل المجلس لعيادات مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، جدد المجلس مذكرة التفاهم للأعوام الثلاثة المقبلة.
كما قدم المجلس الدعم الفني لتوفير متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة في 19 مبنى تابعا لعدد من مؤسسات القطاعين العام والخاص.
وتعزيزاً لحق الأشخاص الصم في الوصول للبيانات والمعلومات، وفر المجلس الترجمة بلغة الإشارة للمشاركين الصم في 17 برنامجا تدريبيا، بالإضافة إلى ترجمة 24 فيلما توعويا بلغة الإشارة.
وفيما يتعلق بخدمات البطاقة التعريفية ما زال العمل قائماً لاستقبال وإدخال طلبات تقديم الحصول على البطاقة التعريفية للإعاقات المختلفة في الأقاليم الثلاثة، فيما انتهت اللجان الطبية خلال شهر كانون الثاني من تشخيص 870 شخصا من ذوي الإعاقة، وإصدار 271 بطاقة تأمين صحي للأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على البطاقة التعريفية من خلال مكاتب التأمين الصحي التي أتاحها المجلس بالتعاون مع وزارة الصحة في الأماكن المحددة لانعقاد اللجان التشخيصية للبطاقة التعريفية.
--(بترا)
ح ظ/ب ع/ هـ ح
18/02/2024 23:34:42
MENAFN18022024000117011021ID1107868809
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.