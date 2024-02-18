ميرنا جميل تقدم شخصية سامية حلويات فى بيت الرفاعى مع أمير كرارة

MENAFN - Youm7) تشارك الفنانة ميرنا جميل في بطولة مسلسل "بيت الرفاعى " بطولة النجم أمير كرارة، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجى، حيث يعد المرة الأولى الذى تتعاون فيها ميرنا مع كرارة، وتقدم ميرنا شخصية مختلفة تدعى "سامية حلويات" في أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار شعبى اجتماعى.

ساميه حلويات

وانتهت أسرة المسلسل من من تصوير مشاهد الديكور الرئيسى للعمل وهو عبارة عن منزل عائلة الرفاعى، والذى استمر التصوير فيه على مدار الأسابيع الماضية، ومن المقرر أن تصور أسرة العمل باقى المشاهد في مناطق متفرقة خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن أمير كرارة قدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندى موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.