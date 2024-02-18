أحمد فهيم عن مسلسل فراولة: دور مختلف وجديد عليا

MENAFN - Youm7) يواصل الفنان أحمد فهيم تصوير مشاهده في مسلسل "فراولة" وهو الدور الذى أكد أنه مختلف للغاية عما قدمه خلال الفترة السابقة، من خلال شخصيته في مسلسل حدوته منسية، وقبلها العام الماضى شارك بمسلسلى جعفر العمدة وعملة نادرة.

وقال فهيم خلال تصريحات لموقع اليوم السابع: "أشارك خلال دراما رمضان بمسلسل فراولة، عبر شخصية كوميدية للغاية ومختلفة عما قدمه خلال الفترة السابقة".

هذا وطرحت منصة

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الرقمية، برومو مسلسل "فراولة " بطولة النجمة نيللى كريم، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، على شاشات المتحدة، وسيطرت الكوميديا على البرومو وعلقت الصفحة الرسمية لـ

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على البرومو: "فراولة، قادرة تخدعك وتبيع لك النفس اللي بتتنفسه ، انتظروا النجمة نيللي كريم في مسلسل فراولة".

وكانت منصة

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الرقمية، طرحت البوسترات التشويقية لأبطال مسلسل "فراولة" بطولة النجمة نيللي كريم، المقررعرضه في موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل "فراولة" تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة

"sky limit"

للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف، كما من المقرر أن ينضم عدد من الفنانين المرشحين خلال الايام المقبلة.

وقدمت نيللى كريم في رمضان الماضى مسلسل "عملة نادرة" وشارك في بطولته جمال سليمان، أحمد عيد، جومانا مراد، كمال أبو رية، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، فريدة سيف النصر، محمد لطفى، على الطيب، أحمد فهيم، رمزى العدل، نهى صالح، ريم رؤوف، نهى صالح، تامر ضيائى، إيمى إسلام، أحمد الشافعى، أحمد البدرى، وئام مجدى، أشرف السلكاوى وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.